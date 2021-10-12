Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA11.9901,90BIST ANKARA2.1270,67BIST ANTALYA2.482-2,30BIST BALIKESİR1.866-0,93BIST BURSA3.8280,09BIST DENIZLI1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|11.990
|1,90
|BIST ANKARA
|2.127
|0,67
|BIST ANTALYA
|2.482
|-2,30
|BIST BALIKESİR
|1.866
|-0,93
|BIST BURSA
|3.828
|0,09
|BIST DENIZLI
|1.856
|0,30
|BIST ISTANBUL
|1.549
|0,12
|BIST IZMIR
|3.337
|0,74
|BIST KAYSERI
|9.987
|-0,38
|BIST KOCAELI
|3.998
|0,67
|BIST KONYA
|2.222
|-0,02
|BIST TEKIRDAĞ
|9.668
|1,04
|BIST AYDIN
|1.062
|0,38
|BIST MANISA
|1.293
|-0,21
AA / Bekir Gürdamar - Ekonomi Haberleri
500