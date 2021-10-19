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Gribe kalkan ıhlamurun kilosu 400 lira

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Gribe kalkan ıhlamurun kilosu 400 lira

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte ıhlamurlar satışa çıktı.

BURSA (İHA) - Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte ıhlamurlar satışa çıktı. Yaprak ıhlamurun kilosu 200, çiçek ıhlamurun ise 400 liradan satılıyor.

Bitkisel çaylar satan dükkanların tezgahlarını süsleyen ıhlamurlar satışa çıktı. Geçtiğimiz aylarda dağlardan toplanıp kurutulan ıhlamurlar, havaların soğumasıyla birlikte talep görmeye başladı. Özellikle gribal enfeksiyonlara karşı kış aylarının vazgeçilmez içeceği olan ıhlamurun fiyatları ise 200 ila 400 lira arasında değişiyor. Nilüfer Köylü Pazarı'nda bitkisel çaylar satan esnaf Serdar Çelik, çiçek ıhlamurun kilosunun 400, yaprak ıhlamurun kilosunun ise 200 lira olduğunu söyledi. Ihlamurları 50 gramlık paketler halinde hazırlayıp 10 liradan sattıklarını anlatan Çelik, ıhlamurda bu sene verimin düşük olduğunu, bunun da fiyatlara yansıdığını belirtti.

Ihlamurun kış öncesi büyük rağbet gördüğünü kaydeden Çelik, "Bu yıl ıhlamurda rekolte düşük. Aşırı bir talep var, ama mal yok. Ihlamurlar bize Bursa'nın dağ ilçelerinden Orhaneli'den ve Karacabey Boğazı'ndan geliyor. Tahminim bu kış fiyatlar hiç düşmeyecek, aksine artacak. Bence önümüzdeki aylarda ıhlamurun kilosu 600 liraya kadar yükselecek" dedi. - BURSA

Gribe kalkan ıhlamurun kilosu 400 lira

Gribe kalkan ıhlamurun kilosu 400 lira

Gribe kalkan ıhlamurun kilosu 400 lira

Gribe kalkan ıhlamurun kilosu 400 lira

Gribe kalkan ıhlamurun kilosu 400 lira

Gribe kalkan ıhlamurun kilosu 400 lira

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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