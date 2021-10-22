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Gaziantep Ticaret Borsası

AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Ekonomi
Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9,50 - 9,70 liradan satıldı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9,50 - 9,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar

En düşük (TL)En yüksek (TL)
Sert buğday ( Güneydoğu )Kg

3,553,58
Ekmeklik buğdayKg

2,803,05
Ekmeklik buğday (yemlik)Kg

2,752,80
Çakır arpaKg

2,732,74
Kırmızı kabuklu mercimekKg

9,509,70
MısırKg

2,752,76

AA / Feride Pelin İnal - Ekonomi Haberleri
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