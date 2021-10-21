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Gaziantep Ticaret Borsası

AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Ekonomi
Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 9,50 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 9,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Sert buğday ( Güneydoğu )Kg3,323,55
Ekmeklik buğdayKg2,752,96
Çakır arpaKg2,692,70
Beyaz arpaKg2,672,68
Kırmızı kabuklu mercimekKg9,309,50
MısırKg2,722,73

AA / Feride Pelin İnal - Ekonomi Haberleri
Gübre fiyatları son bir yılda yüzde 200'ün üzerinde zamlandı

Gübre fiyatları son bir yılda yüzde 200'ün üzerinde zamlandı
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