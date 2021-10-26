Faizler düştü mü? Konut kredisi faiz oranları düştü mü? Güncel faiz oranları

Faizler düştü mü? sorusunun yanıtı gündemin araştırılan konuları arasında yer alıyor. Kredi çekmek isteyen vatandaşlar, son gelişmleri takip ediyor. Peki, konut kredisi faiz oranları düştü mü? Banka kredi faizleri düştü mü? Merkez Bankası'ndan peş peşe gelen faiz indirimi kararlarından sonra vatandaşlar banka kredi faiz oranlarına dair açıklamalar yapıldı.

KONUT KREDİSİ FAİZLERİ DÜŞTÜ MÜ?

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından yapılan ortak açıklamada, 22 Ekim itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldığı belirtildi.

Merkez Bankası'nın Ekim ayı kritik faiz toplantısı 21 Ekim'de gerçekleşti. Merkez Bankası politika faizini 200 baz pıan indirdi. Merkez Bankası Eylül ayında da fazileri 100 baz puan indirmişti. Merkez Bankası'nın peş peşe kararından sonra 3 kamu bankası konut kredisi faizlerini düşürdü. Kamu bankaları konut kredileri faiz oranlarında 1 milyon TL, altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranları uygulayacak.

HALKBANK, VAKIFBANK, ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ GÜNCEL FAİZ ORANLARI

Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranlarının uygulanmaya başlanacağı bildirilen açıklamada, "Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya, müşterilerimizin ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Ziraat Bankası kredi faiz oranları

Tüketici kredisi: % 1,59

Taşıt kredisi: % 1,59

Konut kredisi: % 1,36

VakıfBank kredi faiz oranları

Tüketici kredisi: %1.55

Taşıt kredisi: %1.50

Konut kredisi: %1,29

Halk Bankası kredi faiz oranları

Tüketici kredisi: %1,63

Taşıt kredisi: %1,54

Konut kredisi: %1,29

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