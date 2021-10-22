Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yer altı doğal gaz depolarımızın 4'te 3'ünü doldurduk. İnşallah önümüzdeki haftalarda da tamamını... - Haberler Ekonomi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yer altı doğal gaz depolarımızın 4'te 3'ünü doldurduk. İnşallah önümüzdeki haftalarda da tamamını...

AA / Tolga Albay - Haberler | Ekonomi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yer altı doğal gaz depolarımızın 4'te 3'ünü doldurduk. İnşallah önümüzdeki haftalarda da tamamını doldurmuş olacağız."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez : "Yer altı doğal gaz depolarımızın 4'te 3'ünü doldurduk. İnşallah önümüzdeki haftalarda da tamamını doldurmuş olacağız."

AA / Tolga Albay - Ekonomi Haberleri
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