Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yer altı doğal gaz depolarımızın 4'te 3'ünü doldurduk. İnşallah önümüzdeki haftalarda da tamamını...
AA / Tolga Albay - Haberler | Ekonomi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yer altı doğal gaz depolarımızın 4'te 3'ünü doldurduk. İnşallah önümüzdeki haftalarda da tamamını doldurmuş olacağız."
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez : "Yer altı doğal gaz depolarımızın 4'te 3'ünü doldurduk. İnşallah önümüzdeki haftalarda da tamamını doldurmuş olacağız."
AA / Tolga Albay - Ekonomi Haberleri