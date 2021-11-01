Haftaya düşüşle başlayan dolar 9,55'ten işlem görüyor - Haberler Ekonomi
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Haftaya düşüşle başlayan dolar 9,55'ten işlem görüyor

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 9,55 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 11.05'ten, sterlin ise 13.05'ten alıcı buluyor.

Yurt içi piyasaların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili dolayısıyla kapalı olduğu geçen hafta cuma günü, dolar/TL uluslararası piyasalarda en düşük 9,5120 ve en yüksek 9,6321 seviyelerini görmesinin ardından günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 9,6073'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 9,55 seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL 11,05'ten, sterlin/TL ise 13,05'ten satılıyor. Dolar endeksi, geçen hafta cuma günü 94,3 ile iki haftanın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından bugün 94,2 seviyelerinden işlem görürken, euro/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,1555 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası küresel ekonomide enflasyon, büyüme ve para politikalarının geleceğine dair oluşan ana riskler temasının değişmediğini, bu durumun uluslararası piyasalarda dolara olan talebin güçlü kalmasını sağladığını bildirdi. ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) çarşamba günü gerçekleştirilecek toplantısından çıkacak sonuçlar ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yönlendirmelerinin döviz piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olacağını vurgulayan analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 94,5'in direnç, 93,9'un destek konumunda bulunduğunu söyledi. Analistleri bugünün veri takviminde, ABD'de açıklanacak ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin öne çıktığını kaydetti.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri
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