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Dolar/TL 9,53 seviyelerinden işlem görüyor

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 9,53 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 9,53 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün en düşük 9,4958 ve en yüksek 9,6074 seviyelerini gören dolar/TL, günü de önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 9,5391'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne ise yatay başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla dünkü kapanış seviyesinin hemen altında 9,5340'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,1 azalışla 11,0600'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 13,0140'tan satılıyor.

Dolar endeksi, dün 94,3 seviyesini test etmesinin ardından düşüşe geçerek yeniden 94 sınırının altına inerken, bugün 93,8 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise 1,1608 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor.

Analistler, küresel çapta enflasyon ve büyümeye ilişkin genel risk algısının korunduğunu belirterek, para politikalarının geleceğine dair önemli bir eşik olması beklenen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki kararları öncesinde döviz piyasalarında temkinli bir seyir izlendiğini söyledi.

Teknik açıdan dolar endeksi için 94'ün altında kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda 93,4 seviyesinin destek olarak izleneceğini aktaran analistler, 94,5'in ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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