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Dolar 9,48 seviyelerinden işlem görüyor

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 9,48 seviyelerinde işlem görüyor. Euro aynı dakikalarda 11,03 lira, sterlin ise 13,07 TL düzeyinde seyrediyor.

Dün en düşük 9,4110 ve en yüksek 9,6243 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 9,5439 seviyesinden tamamladı.

EURO VE STERLIN'DE SON DURUM

Dolar/TL, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,7 azalışla 9,48 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda euro 11,03'ten, sterlin/TL de 13,07'den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1'lik azalışla 93,9 seviyesinden, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1'lik yükselişle 1,1603'ten işlem görüyor. Analistler, şimdiye kadar açıklanan bilançolara göre şirket karlılıklarının 3. çeyrekte beklentilerin üzerinde gerçekleşmeye devam ettiğini belirterek, döviz piyasaları açısından ise bir süredir 93,5-94,0 bandında hareket eden dolar endeksinin olası kırılma yönünün önemli olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, ABD'de toptan eşya stokları ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Dolar 9,48 seviyelerinden işlem görüyor
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri
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