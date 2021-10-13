Dolar/TL 9,04 seviyelerinden işlem görüyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dolar/TL 9,04 seviyelerinden işlem görüyor

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Dolar/TL 9,04 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 9,04 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 9,04 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,48 üzerinde 9,0427 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 9,0410 seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,08 değer kazancıyla 10,4423'ten, sterlin/TL de yüzde 0,11 yükselişle 12,3006'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 94,4 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1,1550'den işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) varlık alımlarının azaltılması konusunda dikkate aldığı enflasyon verisi öncesi dolar endeksinin sınırlı da olsa düşüş eğiliminde hareket ettiğini aktardı.

Küresel bazda artan enflasyon endişelerinin fiyatlama zorluklarına neden olmaya devam ettiğini belirten analistler, veri takviminde ise ayrıca Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Fed tutanaklarının bulunduğunu ifade etti.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı

Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı

 Dünyada sadece Türkiye'de üretilen 'Elazığ vişne' mermerine sipariş yağıyor

Dünyada sadece Türkiye'de üretilen "Elazığ vişne" mermerine sipariş yağıyor

 Son Dakika: 9 lira eşiğini aşan dolar, 9,04 ile rekor tazeledi

Son Dakika: 9 lira eşiğini aşan dolar, 9,04 ile rekor tazeledi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adil Karaismailoğlu İsmet Uçma Ziya Selçuk Okan Bayülgen
Magazin Nihal Yalçın İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Ali Koç Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Burak Yılmaz Cengiz Ergün Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dolar/TL 9,04 seviyelerinden işlem görüyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 10:13:35. #1.13#