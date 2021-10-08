Güne yükselişle başlayan dolar 8,91'den işlem görüyor - Haberler Ekonomi
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Güne yükselişle başlayan dolar 8,91'den işlem görüyor

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,91 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10,30'dan, sterlin ise 12,12'den alıcı buluyor.

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın hemen altında 8,8782 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.12 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,44 üzerinde 8,9140 seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,25 değer kazancıyla 10,3013'den, sterlin/TL de yüzde 0,19 yükselişle 12,1296'den satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 94,3 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1540'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde dolar endeksinin yükseliş eğiliminde hareket ettiğini belirtti. Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, yüzde 1,59 seviyesine çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin de yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü bildirdi.

Güne yükselişle başlayan dolar 8,91'den işlem görüyor
AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
DolarTL 8,86 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL 8,86 seviyelerinden işlem görüyor

 Altının gram fiyatı 502 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 502 lira seviyesinden işlem görüyor
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