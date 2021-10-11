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Dolar tarihi zirvesini görerek 9 TL seviyesini aştı

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Ekonomi

Güne 8,9 ile başlayan dolar, Türk lirası karşısında tarihin en yüksek değerine çıkarak saat 19.59 itibarıyla 9,0105 seviyesine ulaştı.

Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatarak 8,90 TL seviyesine çıkan Dolar, bu haftaya yükselişle başladı. Güne 8,9694 liradan başlayan dolar, TL karşısında tarihin en yüksek değerine çıkarak saat 19.59 itibarıyla 9,0105 seviyesine geldi. Euro/TL ise 10,4275 seviyelerinde işlem gördü.

Dolar tarihi zirvesini görerek 9 TL seviyesine çıktı

KAVCIOĞLU: TL'DEKİ KAYBI FAİZ İNDİRİMİ İLE İLİŞKİLENDİRMEK YANLIŞ OLUR

Gün içinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine bilgi veren Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ağustos, eylül gibi faiz indirme yol haritalarını belirlediklerini söyleyerek, "2020'den sonra özellikle haziran sonrası dünyada emtia yükselişi ile fiyat artışı başladı. Haziran sonrası kuraklık ve afetler süreci tetikledi. Gelişmiş ülkeler bu süreci enflasyon artışını sözlü söylemle yönetmeye çalışıyor ve adım atamadılar. Gelişmekte olanların bir kısmı faiz artırmaya gitti. Küresel gelişmelere bakınca kurun bizim faiz indirimimizle ilgisi olmadığını görürüz. TL'deki kaybı sadece faiz indirimi ile ilişkilendirmek doğru değil. Para politikasındaki faiz indirimini beklenen oranda görüyoruz. Sürpriz olmadığını söyleyebiliriz. Hazirandan sonra Türk Lirası'nda dolara karşı değer kazancı var" dedi.

MERKEZ BANKASI REZERVİ 123,4 MİLYAR DOLAR

Rezervlerin gizlendiği iddialarına ilişkin olarak Kavcıoğlu, "Rezerv gizleniyor diye bir şey yok. Gizli ise siz bu rakamı nerden buldunuz. Merkez Bankası rezervi 123,4 milyar dolar, herkes buna itibar etmek zorunda. Yılı tarihi bir rekor rezervi ile kapatacağız" ifadelerini kullandı. Merkez Bankası'nın taşınması konusundaki soru üzerine Kavcıoğlu, "2022 Ekim'de tüm Merkez Bankası İstanbul'a taşınmış olacak. Taşınma konusunda tüm tedbirleri aldık, hiçbir sıkıntı olmayacak, yedekleme tedbirleri sorunsuz" şeklinde konuştu.

Dolar tarihi zirvesini görerek 9 TL seviyesini aştı
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Emre İliksiz
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