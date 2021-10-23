Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobille ilgili iddialı konuştu: Hedefimiz Türkiye'yi üs haline getirmektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir'de 52 fabrikanın açılış töreninde önemli açıklamalar yaptı. Yerli otomobil çalışması ile elektrikli araç üretim piyasasında ön alındığını belirten Erdoğan, batarya üretimi konusunda da tesislerin çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

"HEDEFİMİZ AVRUPA'NIN ÜSSÜ HALİNE GELMEK"

İddialı konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TOGG ile elektrikli araçlarda ön alıcı bir adım attık. Şimdi bataryalar için çalışıyoruz. Hedefimiz ülkemizi Avrupa'nın elektrikli araç üssü haline getirmektir." dedi.

"ESKİŞEHİR'İN SEÇİLMESİ FEVKALEDE İSABETLİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Hedefimiz güçlü potansiyele sahip Türkiyemizi dünyada hak ettiği yere getirmektir. Bu yatırımlarımızın toplam değeri 639 milyonu buluyor. Bu yatırımlarla birlikte birçok alanda ithal ettiğimiz ürünleri ikame ediyoruz. Üretim kapasitemizi artırıyoruz. Bu yatırımlar için Eskişehir'in seçilmesi fevkalade isabetlidir. Eskişehir sanayileşme kültürü, ulaşım ağlarının üzerinde yer alması ile biçilmiş kaftandır.

"BABAYİĞİTLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Sanayimizin dikkatini sadece üretime yöneltmek için her türlü ihtiyaçlarının sunulduğu bir sistem kuruyoruz. Bu planlı OSB'ler sayesinde ihracat ve istihdam istikametinde yolumuza devam ediyoruz. Salgına rağmen yatırımlarına cesurca devam eden babayiğit iş insanlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye'ye yatırım yapan herkes kazanmaya devam edecek. Eskişehir 1 milyar dolara yaklaşan rakamı ile ülkemizin en fazla ihracat yapan şehirlerimizden biri. Ülkemizin ilk ve tek yerli şanzımanı bu şehrin alametifarikalarındandır.

OSB İÇİN MÜJDEYİ VERDİ

Hükümetlerimiz döneminde Eskişehir'e yaptığımız yatırımlar 30 milyarı aştı. Burada sanayicimize bir müjde vermeyi özellikle arzuluyorum. Sivrihisar OSB'yi bu yıl tamamlayarak sanayicimizin hizmetine sunuyoruz. Pusuya yatarak ülkemizin tökezlemesini bekleyenlere diyorum ki; hiç heveslenmeyin bu ülkedeki istikrar ve güven ortamını bozmaya hiç kimsenin gücü yetmez. Bizim gündemimiz yatırımdır, insanımıza hizmettir, refahı artırmaktır. Dünyanın kabuğuna çekildiği salgın döneminde biz varımızla yoğumuzla dünyaya açılıyoruz. Yatırımcı kaliteli altyapıya yatırım yapar, iyi işleyen bir ekosisteme yatırım yapar, cazip teşviklere yatırım yapar."

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