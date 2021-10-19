Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı 100 bin lira olacak

TBMM'ye sunulan bütçe teklifine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi maaşına yüzde 14.4 zam yaptı. Eğer teklif kabul edilirse, Erdoğan'ın 88 bin lira olan maaşı 100 bin liraya çıkacak.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, TBMM'ye sunulan bütçe teklifi ile ilgili açıklama yaptı. Özel açıklamasında "TBMM'ye sunulan bütçe teklifine göre Tayyip Erdoğan kendi maaşını yüzde 14,4 oranında rekor zamla 100.000 TL'nin üzerine çıkardı. Alacağı aylık zam 4,5 asgari ücret tutarında" ifadelerine yer verdi.

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