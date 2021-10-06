Çip krizi Japon otomobil üreticisi Mazda'yı da vurdu! 2 fabrikada üretime 10 gün ara verilecek

Otomotiv sektörünü ciddi şekilde etkileyen çip krizi, birçok markanın üretimini sekteye uğratıyor. Hiroşima merkezli üretici, elektronik ve otomobil üretim piyasalarını etkisi altına alan yarı iletken çip tedarik problemi sebebiyle üretimi durdurma kararı aldı. Buna göre, Japon firma bu ay ülkenin batısındaki 2 fabrikasında 10 gün üretime ara verecek.

KÜRESEL ÜRETİMİNİ 100 BİN DÜŞÜRECEK

Mazda, bu ayki durdurma sonrası, Mart 2022'de sona erecek mevcut mali yıl küresel üretimini 100 bin düşüreceğini açıkladı.

FABRİKALAR TEMMUZ VE AĞUSTOS'TA DA DURMUŞTU

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre Japon firma temmuz ve ağustosta da fabrikalarını kısa süreli durdurmuştu.

ÇİP KRİZİ NEDİR?

Çipler, yarı iletken maddeler ile tasarlanmış metal bir levha üzerine yerleştirilen elektronik devreler olarak tanımlanabilir. Çipler bilgisayarlardan otomobile pek çok elektronik üründe kullanılıyor. Yeni araçlar da çok sayıda yarı iletken de denilen mikro çip içeriyor.

2020 yılında başlayan koronavirüs salgını nedeniyle elektronik ürünlere olan talebin artması ve tedarik zincirinde aksamalar yaşanması, akıllı telefonlardan bilgisayarlara, askeri ekipmanlardan otomobillere kadar birçok teknolojik ürünün üretiminde kullanılan çiplerin arzında küresel bir kıtlığı beraberinde getirdi.

Goldman Sachs'taki analistler, çip krizinin 2021'de küresel otomobil üreticilerinin faaliyet kârlarını 20 milyar dolar düşeceğini tahmin ediyor. Küresel çip sorunu nedeniyle bu yıl dünya çapında geçen yıldan 7,1 milyon daha az otomobil üretileceği tahmin ediliyor.

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota Motor üretim planlarında değişikliğe giderek Eylül ayında üretimi yüzde 40 azaltacağını duyurdu.

Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021

AA - Ekonomi Haberleri