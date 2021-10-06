Çip krizi Japon otomobil üreticisi Mazda'yı da vurdu! 2 fabrikada üretime 10 gün ara verilecek - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çip krizi Japon otomobil üreticisi Mazda'yı da vurdu! 2 fabrikada üretime 10 gün ara verilecek

AA - Haberler | Ekonomi

Dünyaca ünlü otomobil üreticisi Mazda, yarı iletken çip tedarik sıkıntısı nedeniyle 2 fabrikasında üretime 10 gün ara verecek. Mart 2022'de sona erecek mevcut mali yıl küresel üretimini 100 bin düşüreceğini açıklayan firma, temmuz ve ağustos aylarında da çip krizi nedeniyle fabrikalarını kısa süreli durdurmuştu.

Otomotiv sektörünü ciddi şekilde etkileyen çip krizi, birçok markanın üretimini sekteye uğratıyor. Hiroşima merkezli üretici, elektronik ve otomobil üretim piyasalarını etkisi altına alan yarı iletken çip tedarik problemi sebebiyle üretimi durdurma kararı aldı. Buna göre, Japon firma bu ay ülkenin batısındaki 2 fabrikasında 10 gün üretime ara verecek.

Mazda, bu ayki durdurma sonrası, Mart 2022'de sona erecek mevcut mali yıl küresel üretimini 100 bin düşüreceğini açıkladı.

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre Japon firma temmuz ve ağustosta da fabrikalarını kısa süreli durdurmuştu.

Çipler, yarı iletken maddeler ile tasarlanmış metal bir levha üzerine yerleştirilen elektronik devreler olarak tanımlanabilir. Çipler bilgisayarlardan otomobile pek çok elektronik üründe kullanılıyor. Yeni araçlar da çok sayıda yarı iletken de denilen mikro çip içeriyor.

2020 yılında başlayan koronavirüs salgını nedeniyle elektronik ürünlere olan talebin artması ve tedarik zincirinde aksamalar yaşanması, akıllı telefonlardan bilgisayarlara, askeri ekipmanlardan otomobillere kadar birçok teknolojik ürünün üretiminde kullanılan çiplerin arzında küresel bir kıtlığı beraberinde getirdi.

Goldman Sachs'taki analistler, çip krizinin 2021'de küresel otomobil üreticilerinin faaliyet kârlarını 20 milyar dolar düşeceğini tahmin ediyor. Küresel çip sorunu nedeniyle bu yıl dünya çapında geçen yıldan 7,1 milyon daha az otomobil üretileceği tahmin ediliyor.

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota Motor üretim planlarında değişikliğe giderek Eylül ayında üretimi yüzde 40 azaltacağını duyurdu.

Çip krizi Japon otomobil üreticisi Mazda'yı da vurdu! 2 fabrikada üretime 10 gün ara verilecek
AA - Ekonomi Haberleri
''Kadından tamirci mi olur'' diyenlere kulak asmadı, mesleğinde çığır açtı!

''Kadından tamirci mi olur'' diyenlere kulak asmadı, mesleğinde çığır açtı!

 Geçmediği köprü cezaları ile başı dertte

Geçmediği köprü cezaları ile başı dertte
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Vladimir Putin Temel Karamollaoğlu
Magazin Aleyna Tilki Ezgi Mola Mustafa Keser
Spor Ersun Yanal Acun Ilıcalı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Stefan Kuntz Tahir Büyükakın Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çip krizi Japon otomobil üreticisi Mazda'yı da vurdu! 2 fabrikada üretime 10 gün ara verilecek - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 08:53:44. #1.13#