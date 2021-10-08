Ceviz fidanı sayısı 100 bine çıkacak, 35 milyon kazanç sağlanacak

TOKAT (İHA) - Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Serenli Beldesinde ceviz fidanı sayısını 100 bine çıkaracaklarını ifade ederek, "10 yıl sonra bu 100 bin tane ceviz ağacı ile yaklaşık 35 milyon TL civarında bir ekonomik getiriyi Tokat ekonomisine ülke ekonomisine kazandırmış olacağız" dedi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde bağlı Serenli Beldesinde Kadın Kooperatifi ceviz soyma kurutma ve boylama ünitesi açılışı yapıldı. Açılış öncesi ceviz tarlasında incelemelerde bulunan Tokat Valisi Ozan Balcı, geleneksel yöntem olan sırıkla ceviz döktü. Türkiye'nin en büyük ceviz bahçesini Serenli'ye kurduklarını belirten Vali Balcı, "Kadının gücü Tokat'ın gücü diyerek kadınlarımızın aklından, zekasından, yeteneklerinden yararlanmak için bir çaba içerisine girdik. Ticaret Bakanlığımız, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığımız, İl Özel İdaremizin katkılarıyla kaymakamlığımız da koordine etti. Serenli Belediye Başkanımız, İl genel Meclis üyelerimiz, çiftçilerimizle beraber güzel bir tesisi kazandırdık. Güzel bir tesisi kazandırmakla yetinmedik Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük ceviz bahçesini Serenli'ye kurduk. Ceviz deyince Niksar akla gelir. Niksar cevizi ile özdeşleşmiş. Yaklaşık 4 bin 500 dönümlük Türkiye'nin en büyük ceviz bahçesi Serenli'de kuruldu. 80 bine yakın ceviz fidanı diktik, inşallah bu seneki hedefimizle birlikte 100 bine çıkaracağız. Yani 10 yıl sonra bu 100 bin tane ceviz ağacı yaklaşık 35 milyon TL civarında bir ekonomik getiriyi Niksar'ımıza, Serenli'mize, Tokat ekonomisine ülke ekonomisine kazandırmış olacağız" dedi.

Vali Balcı, konuşmasının ardından ceviz soyma kurutma ve boylama ünitesinin açılışını yaptı. Düzenlenen törene Vali Ozan Balcı'nın yanı sıra Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, Serenli Belediye Başkanı Nurettin Keleş, kurum müdürleri, ceviz tüccarları ve çiftçiler katıldı. - TOKAT