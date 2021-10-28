Son dakika haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

AA / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Türkiye...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Türkiye Sigorta4,895,11-4,31
Türk Traktör164,90170,00-3,00
Erbosan117,00120,10-2,58
Brisa23,3423,84-2,10
Türk İlaç Serum9,8210,03-2,09
Logo Yazılım42,5043,26-1,76
Çimsa31,1431,64-1,58
Bim Mağazalar62,1563,10-1,51
Ford Otosan185,60188,20-1,38
Şişe Cam8,668,78-1,37
İndeks Bilgisayar6,636,72-1,34
Selçuk Ecza Deposu8,899,01-1,33
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,196,27-1,28
Otokar337,00341,30-1,26
Zorlu Enerji1,641,66-1,20
Albaraka Türk1,771,79-1,12
Tüpraş139,80141,30-1,06
Torunlar GMYO3,793,83-1,04
Turkcell15,2915,45-1,04
Esenboğa Elektrik28,8229,12-1,03

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bekir Gürdamar - Ekonomi Haberleri
2022 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

2022 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title