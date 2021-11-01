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İki kez para çekme işlemleri askıya alınan Binance'da her şey normale döndü

Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Ekonomi

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'da tüm para çekme işlemleri iki kez askıya alınırken, kullanıcılar telaş yaşadı. Binance'dan yapılan son açıklamada, işlemlerin normale döndüğü belirtilerek, "Sabrınızdan dolayı teşekkür ederiz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" denildi.

Dünyanın en büyük hacimli kripto para borsası Binance, büyük bir birikme nedeniyle para çekme işlemlerini iki kez askıya aldı. Kullanıcılar telaşa kapılırken, şirketten rahatlatan açıklama geldi. Binance, son yaptığı açıklamayla işlemlerin normale döndüğünü duyurdu.

İlk olarak yaklaşık 14.40 sularında para çekimini geçici olarak durdurduğunu açıklayan borsa, yaklaşık 30 dakika sonra işlemlerin yeniden açıldığını söyledi. İkinci kesintinin ise 15.20'de yapıldığını duyuran şirket, ekiplerinin konu ile ilgili çalıştığını belirtti.

Açıklama, "Sabrınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" şeklinde son buldu.

Binance tüm para çekme işlemlerini ikinci kez askıya aldı

Binance'dan yapılan son açıklamada işlemlerin normale döndüğü belirtildi. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Kripto çekimleri tekrar başladı. Sabrınızdan dolayı teşekkür ederiz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" ifadeleri kullanıldı.

İki kez para çekme işlemleri askıya alınan Binance'da her şey normale döndü

Yüzlerce kripto para biriminin alınıp satılabildiği Binance, Ocak 2018'den bu yana işlem hacmi yönünden dünyanın en büyük kripto para borsası olarak biliniyor.

Şirket Çin'de kuruldu ancak Eylül 2017'de Çin hükümetinin kripto para birimi ticaretine getirdiği yasaktan önce sunucularını ve genel merkezini Çin'den Japonya'ya taşıdı. Mart 2018 itibarıyla şirket Tayvan'da ofisler kurdu.

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Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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