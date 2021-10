ORDU (İHA) – Fatsa Esnaf, Sanatkarlar ve Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ayhan Baş, esnafın özellikle pandemi sürecinde zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, toplamda 202 milyon kullandırıldığını söyledi.

Başkan Ayhan Baş, korona virüs salgını nedeniyle esnafların kredi taksitlerinin ertelendiğini ancak ödemelerin başlayacağını söyledi. Hasadı yapılan fındık mahsulünün üreticileri bir nebze de olsa rahatlattığını kaydeden Baş, şimdiye kadar taksit ödemelerinde ciddi bir gecikmenin yaşanmadığını söyledi. Baş, kısıtlama sürecinde esnafın zor günlerden geçtiğini ancak devletin esnafın yanında olduğunu ve destek verdiğini hatırlatarak, "Biz de Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kooperatifi olarak esnafımızın her an yanında olmaya çalıştık. Esnafımıza 225 Bin TL kredi kullanma imkanı sağlamaya devam ediyoruz. Bu ciddi bir rakamdır. Dükkan almak isteyen, iş yerine araç almak isteyen, yeni iş yer, kuran vatandaşlarımıza bu krediler can simidi oluyor. Bu rakamın yüksek olmasının nedeni kooperatifimizin birinci sınıf kategorisine girmesinden kaynaklıdır. Diğer sınıftaki kooperatiflerde üst limit sınırı 100, 125, 150 bin gibi rakamlardır. Genel başkanımız bu limiti daha da yukarıya çekeceğinin sözünü verdi, inşallah ilerleyen günlerde net rakam belli olur" dedi.

Şuana kadar hazine destekli 202 milyon TL kredi kullandırdıklarını ifade eden Başkan Baş, "Fatsa'da 8 yıl önce, ben devir almadan önceki para klasmanı 5 Milyon 800 Bin lira idi. Bu gün geldiğimiz noktada 202 Milyon Liraya yükseldi. Yani Fatsa esnafına bu zamana kadar hazine destekli 202 Milyon lira kredi kullandırmışız. Bu para esnafımızın can suyu. Bu para esnafımıza dükkan aldırdı, iş yeri açtı, araç aldırdı, makine aldırdı. Bizim kapımız sonuna kadar açık, burası esnafımızın kapısı" diye konuştu. - ORDU

