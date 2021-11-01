Balıkesirspor Token arzı başlıyor

Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, bugün Balıkesirspor'un BLKS Token'ını arz edeceğini duyurdu.

Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, BLKS Token ön satışını başlattığını belirtti. Bugün saat 13.00'te Balıkesirspor'un BLKS Token'ını arz edeceğini duyuran Bitexen tarafından yapılan açıklamaya göre, serbest piyasada fiyatlanan taraftar Token BLKS Token'ın ön satışı, 12 ay kilitli kalma ve kilitsiz seçenekleriyle Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen'de gerçekleştirilecek.

"FUTBOL VE KRİPTO DÜNYASINI BİRLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Ön satışla ilgili görüşlerini dile getiren Bitexen Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, "Balıkesirspor ile BLKS Token'ı arz etmekten mutluyuz. Bitexen olarak Balıkesirspor taraftarlarının ve Balıkesirspor Kulübü'nün taraftar tokenlere gösterdikleri büyük ilgi ve teveccühleri için teşekkür ederiz. Türkiye'nin en geniş ürün yelpazesine ve işlem çeşitliliğine sahip Bitexen olarak futbol ve kripto dünyasını birleştirmeye ve gelişmeye devam edeceğiz" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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