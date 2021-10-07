Bakan Muş'tan araç satışlarıyla ilgili açıklama: Gerekirse mevzuatı değiştiririz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, NTV canlı yayınında Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı. Vatandaşın merak ettiği birçok konuda açıklamalarda bulunan Bakan Muş, son dönemde araçların boş arazilerde görülmesiyle birlikte sıklıkla tartışılmaya başlayan araç satışı ve araç satış fiyatlarıyla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

"GEREKİRSE MEVZUATI DEĞİŞTİRİRİZ"

Bakan Muş, bayilerle galerilerin anlaştığı ve bayilerin fiyatları istedikleri gibi belirledikleri yönündeki iddialara yanıt vererek, "Araç satışlarıyla ilgili ciddi iddialar var, inceleyeceğiz, hukuksuz bir durum varsa gerekirse bunun yaptırımı ağır olur, mevzuatımızı da değiştiririz" dedi.

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