Bakan Muş'tan araç satışlarıyla ilgili açıklama: Gerekirse mevzuatı değiştiririz - Haberler Ekonomi
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Bakan Muş'tan araç satışlarıyla ilgili açıklama: Gerekirse mevzuatı değiştiririz

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Ekonomi
Bakan Muş'tan araç satışlarıyla ilgili açıklama: Gerekirse mevzuatı değiştiririz

Konuk olduğu canlı yayında araç satışlarıyla ilgili ciddi iddialar olduğunu belirten Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Gerekli incelemeleri yapacağız. Hukuksuz bir durum varsa gerekirse mevzuatımızı da değiştiririz" diye konuştu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, NTV canlı yayınında Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı. Vatandaşın merak ettiği birçok konuda açıklamalarda bulunan Bakan Muş, son dönemde araçların boş arazilerde görülmesiyle birlikte sıklıkla tartışılmaya başlayan araç satışı ve araç satış fiyatlarıyla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

"GEREKİRSE MEVZUATI DEĞİŞTİRİRİZ"

Bakan Muş, bayilerle galerilerin anlaştığı ve bayilerin fiyatları istedikleri gibi belirledikleri yönündeki iddialara yanıt vererek, "Araç satışlarıyla ilgili ciddi iddialar var, inceleyeceğiz, hukuksuz bir durum varsa gerekirse bunun yaptırımı ağır olur, mevzuatımızı da değiştiririz" dedi.

Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz
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