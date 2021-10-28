Altının gram fiyatı 555 lira seviyesinden işlem görüyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altının gram fiyatı 555 lira seviyesinden işlem görüyor

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 555 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 910 lira, cumhuriyet altını da 3.704 liradan satılıyor.

Dün Dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 548,5 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 555 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 910 lira, cumhuriyet altını da 3.704 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.802 dolardan alıcı buluyor. Analistler, artan enflasyon endişeleriyle şahinleşen para politikaları ve yeni tip koronavirüs salgınında yükselen vaka sayılarının ekonomileri beklenenden daha olumsuz etkileyebileceği endişelerinin altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu ve TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin takip edileceğini bildiren analistler, yurt dışında ise başta ABD'de büyüme ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı olmak üzere yoğun haber ve veri gündeminin izleneceğini aktardı. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

Euro kuru ne kadar? Euro kaç TL? Euro alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Altının gram fiyatı 555 lira seviyesinden işlem görüyor
AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
Güne yükselişle başlayan dolar 9,56'dan alıcı buluyor

Güne yükselişle başlayan dolar 9,56'dan alıcı buluyor

 Altının gram fiyatı 545 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 545 lira seviyesinden işlem görüyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title