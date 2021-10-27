Altının gram fiyatı 545 lira seviyesinden işlem görüyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altının gram fiyatı 545 lira seviyesinden işlem görüyor

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Altının gram fiyatı 545 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 545 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 545 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 551 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından, saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 545,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 894 lira, Cumhuriyet altını da 3.652 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.787 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceğine ilişkin endişelere karşın altının ons fiyatının 1.810 direncinden başlayan düşüşünü sürdürdüğünü kaydetti

Bugün ABD'de açıklanacak toptan eşya stokları ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, yarınki Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararlarının beklendiğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Euro kuru ne kadar? Euro kaç TL? Euro alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
Dolar 9,48 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar 9,48 seviyelerinden işlem görüyor

 Dün 568 lirayla rekor kıran altının gram fiyatı, bugün 548 liradan işlem görüyor

Dün 568 lirayla rekor kıran altının gram fiyatı, bugün 548 liradan işlem görüyor

 Dün 9,85'le rekor kıran dolar, geri çekilmeye başladı! Kur 9,43'ten işlem görüyor

Dün 9,85'le rekor kıran dolar, geri çekilmeye başladı! Kur 9,43'ten işlem görüyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title