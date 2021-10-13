Altının gram fiyatı 513 lirayla son dört ayın en yüksek seviyesinde - Haberler Ekonomi
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Altının gram fiyatı 513 lirayla son dört ayın en yüksek seviyesinde

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 513 lirayla son dört ayın en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 840 lira, cumhuriyet altını da 3.423 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatı ve Dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 511,8 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla 513 liradan işlem görüyor. Böylece gram altın 16 Haziran tarihinden itibaren en yüksek seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 840 lira, cumhuriyet altını da 3.423 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.765 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları öncesinde altının ons fiyatının sınırlı da yükseliş eğiliminde hareket ettiğini söyledi. Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların direnç, 1.750 doların destek konumunda olduğunu bildirdi.

Altının gram fiyatı 513 lirayla son dört ayın en yüksek seviyesinde
AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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Haber: Altının gram fiyatı 513 lirayla son dört ayın en yüksek seviyesinde - Haberler Ekonomi
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