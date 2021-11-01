Akaryakıtta zam fırtınası devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak - Haberler Ekonomi
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Akaryakıtta zam fırtınası devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG oto gaza 48 kuruş zam bekleniyor. Fiyat artışının ardından LPG'nin litresi İstanbul'da 6.62 liradan, Ankara'da 6.55'e, İzmir'de ise 6.51'den satılacak.

Uluslararası piyasalarda fiyat artışı ve dolar kurundaki yükselişe bağlı olarak akaryakıta üst üste zamlar gelmeye devam ediyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre, bu kez de LPG oto gazda bir fiyat artışı olacak. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye 48 kuruş zam bekleniyor.

PÜİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Uluslararası fiyat artışları ve dolar kurundaki yükselişe bağlı olarak 02.11.2021 Salı gününden geçerli olmak üzere oto gaz grubunda 48 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Ancak artışın ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili karar üst makamlarca verilmektedir."

LPG OTO GAZIN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

48 kuruşluk zammın gerçekleşmesi durumunda İstanbul'da 6.14 liradan satılan oto gazın fiyatı 6.62'ye yükselecek. Oto gazın litresi Ankara'da 6.17'den 6.65'e, İzmir'de ise 6.03'ten 6.51'e çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (7)
Ege Ege:Avrupa Bizi Kıskanıyor Ekonomide Uçuyoruz Bence Gaz 25 TL. Motorin 30 TL. Benzin 35 TL. Olmalı Her 3 Ayda Bir Düzenli Olarak % Zam Yapılmalı Sonunda Herkes Tamamen Araç Kullanamayana Kadar Sıkı Tutunun Hedef 2053 Uçuyoruz :D
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ferfer :mini mini zamcık bunlar 10 litre alsa 5 lira eder nolacak yaaaa:)))
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Muhammed Çatalkaya:Bence Gerçek Değil Çünkü Görüntü Tam Net Değil Ve 3D maketine Çok Benziyor.
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