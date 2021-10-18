Akaryakıt zamları sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'acil' çağrı: Toplanmamız lazım - Haberler Ekonomi
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Akaryakıt zamları sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "acil" çağrı: Toplanmamız lazım

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Ekonomi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu akaryakıta bir haftada üçüncü kez zam gelmesinin ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Tüm enerji sektörü paydaşlarına ve belediyelerimize yarın davet mektubu göndereceğim. Bu millet için birlikte ne yapabileceğimizi konuşmak üzere acilen toplanmamız lazım" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu akaryakıt zamlarının ardından açıklamalarda bulundu. Kara Kış Fonu'nun kurulması gerektiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu "Milletimiz kaderine terk edilmiştir" dedi.

"TÜM PAYDAŞLARA DAVET MEKTUBU GÖNDERECEĞİM"

Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Akaryakıta yine zam geldi. Kara Kış Fonu hemen kurulmalı, hemen! Tüm enerji sektörü paydaşlarına ve belediyelerimize yarın davet mektubu göndereceğim. Bu millet için birlikte ne yapabileceğimizi konuşmak üzere acilen toplanmamız lazım. Milletimiz kaderine terk edilmiştir!

Akaryakıt zamları sonrasında Kılıçdaroğlu'ndan 'acil' çağrı: Toplanmamız lazım

AKARYAKITA 3 DEFA ZAM GELDİ

16 Ekim'de de akaryakıta zam yapılmıştı. EPGİS, motorine 41 benzinde ise 40 kuruş zam duyurmuştu. Bu zammın benzinde 23 kuruşu ÖTV'den karşılanarak 17 kuruş zam ise pompa fiyatına yansımıştı. Bu geceden itibaren ise motorine 23 kuruşluk bir zam daha yapıldı.

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Akaryakıt zamları sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
Haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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