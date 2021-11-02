Agflasyon nedir? Agflasyon ne demek? sorularına cevap aranıyor. Tarım ve gıdaya erişimde fiyatların artması ile gündeme gelen agflasyon kavramı hakkında detayları sizler için derledik.

AGFLASYON NEDİR?

Agflasyon bir terim olarak 2007 yılında ortaya çıkmıştır ve 2006 yılından itibaren gözlenen ve 2007 yılında daha da yoğunlaşan bir tarımsal emtia fiyat artışıdır. Agflasyon, gıda ve endüstriyel tarım ürünleri fiyatlarında iler düzeyde bir artışı tanımlamak amacıyla kullanılan bir kavramdır.

Agflasyon kelimesi, tarım (agro) ve enflasyon kelimelerinin birleşimiyle türetilmiştir. Gıda, biyoyakıt gibi mahsullere yönelik talebin artması ve bunun sonucunda mal ve hizmetlerin fiyatlarının hızlı şekilde artmasını tanımlamak amacıyla kullanılan agflasyon yüksek olduğunda bu ürünleri almak için daha fazla ödeme yapması gerektiği anlamına gelir.

Temel özellikler

Agflasyon, genel enflasyon için bir başlangıç ??noktası olabilir.

Agflasyon, hane geliri üzerinde ek baskı oluşturarak başka amaçlar için mevcut parayı azaltır.

Özellikle hem yoksul ülkeler hem de ithal gıdaya bağımlı ülkeler için tehlikelidir.

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