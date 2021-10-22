ABD'de mahkeme Halkbank davasının devamına karar verdi

Reuters haber ajansı, Abd Temyiz Mahkemesi'nin, Halkbank'ın yaptığı başvuruyu reddederek bankanın, İran'a Amerikan yaptırımlarını delmesine yardımcı olduğu suçlamasıyla yargılanabileceğine hükmettiğini bildirdi.

HALKBANK'IN TALEBİ REDDEDİLDİ

Halkbank, İran'a yönelik yaptırımları delmekle suçlanması sonrası "Halkbank'ın Türkiye ile aynı anlama geldiğini; bu sebeple Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası (Foreign Sovereign Immunities Act - FSIA) kapsamında ABD'de yargılanamayacağını savunarak yargılamanın iptali yönünde başvuru yapmıştı. Talebi reddeden mahkeme Halkbank'ın İran yaptırımlarının ihlali nedeniyle dava edilebileceğine karar verdi.

SUÇLAMALAR TİCARİ AKTİVİTE KAPSAMINDA

ABD 2. Temyiz Mahkemesi, yabancı egemen dokunulmazlıklar yasası Halkbank'ı korusa bile, Banka'ya karşı yapılan suçlamaların ticari aktivite kapsamında olduğuna karar verdi.

HALKBANK NEYLE SUÇLANIYOR?

Savcılar Halkbank'ı, petrol gelirlerini altına ve ardından nakit paraya çevirerek İran'ın çıkarına olacak şekilde kullanılmasına yol açmakla ve bunu yaparken de kazancı meşru göstermek için sahte gıda ticareti belgeleri oluşturmakla suçluyor.

Halkbank'ın İran'a yasaklı fonlardan gizlice 20 milyar dolar transfer etmesi için yardımcı olduğu; bu paranın en az 1 milyar dolarının ABD'nin mali sisteminde aklandığı iddia ediliyor.

HALKBANK SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Halkbank ise İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki şirketleri kullanarak banka işlemlerinde sahtecilik, kara para aklama ve gizli anlaşma yaptığı suçlamalarını reddediyor.

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