Aynı marka, aynı model, aynı sorun! Ölümden dönen sürücüler bu soruyu soruyor: O yıl üretilen araçlarda problem mi var?
İstanbul'da yaşayan bir vatandaş, 1 milyon liraya 2017 model lüks otomobil aldığına bin pişman oldu. Seyir halinde motoru arıza yapan araç nedeniyle ölüm riski atlatan vatandaş, bayiye giderek aracın değişimini istedi. Bayinin talebi reddetmesiyle mahkemeye başvuran tüketiciye güzel haber yargıdan geldi. Aracın misliyle değişimine karar verildi. Aynı marka ve model bir başka araçta da aynı sorun yaşanınca akıllara "O yıl üretilen araçlarda problem mi var?" sorusu geldi.
İstanbul'da bir kişi 2017 model 1 milyon TL değerinde lüks sıfır bir otomobil aldı. Aracı yaklaşık 1 yıldır kullanan sürücü, son olarak uzun yola çıktı ve seyir halindeyken motor arıza verince ölüm riski atlattı.
Garanti süresi devam eden aracın sahibi bayiye aracın motorunda problem olduğunu söyledi. Ve değişim talebinde bulundu. Bayi ise araç sahibine aracın arızasının kullanıcı hatasından kaynaklandığını belirtti.
CNN Türk'ün haberine göre; otomobil sahibi mahkemeye başvurdu. Mahkeme bilirkişi atadı. Bilirkişiler motorda sorun olduğunu tespit etti ve aracın misliyle değiştirilmesine karar verdi.
Aynı model ve aynı yıl üretilen bir başka lüks otomobil bu kez de Kırklareli yolu üzerinde seyir halindeyken yolda kaldı. Aynı marka araçlarda üst üste sorun çıkması, akıllara "O yıl üretilen araçlarda problem mi var?" sorusunu getirdi.