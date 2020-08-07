Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da olağan kongre ertelendi TFF 1.Lig takımlarından Ekol Hastanesi Balıkesirspor Kulübünün seçimli olağan kongresi, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

TFF 1.Lig takımlarından Ekol Hastanesi Balıkesirspor Kulübünün seçimli olağan kongresi, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

Alpaslan Türkeş Kapalı Spor Salonu'nda yapılması planlanan olağan kongreye, bin 197 üyeden 6'sı katıldı. Kongre salonunda hazirun listesi olmadığı için imza atamayan üyeler de oldu.

Olağan genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Kulüp personeli ve delegelerin tuttuğu tutanak sonrası ertelenen kongre, 14 Ağustos'ta yapılacak.

14 Ağustos'ta yapılacak kongre, çoğunluk şartı aranmaksızın gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA