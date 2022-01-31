Ekmeğe zam mı gelecek? Ekmek 5 lira mı olacak?

Ekmeğe zam gelecek mi, ekmek 5 lira mı olacak sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarının yükseleceğine yönelik haberlere ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

EKMEĞE ZAM MI GELECEK?

Ülke genelinde 200-210 gram ekmeğin 3 liradan satıldığını bildiren Balcı, "Bazı basın yayın organlarımızda ekmeğin 4 liradan, 5 liradan satıldığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 4 lira, 5 lira gibi bir rakam söz konusu değildir." değerlendirmesinde bulundu.

"MERDİVEN ALTI ÜRETİM YAPILMAMALI"

Balcı, fırıncılar olarak ocak ayında maliyet artışlarını dikkate alarak ülke genelinde kilogramı 12,5 lira olan ekmeğin fiyatının kilogram bazında 14-15 liranın üzerine çıkmaması yönünde gereken fedakarlığı yaptıklarını belirterek, "Burada, şu noktayı da dikkatlerinize sunmak istiyorum. Merdiven altı ruhsatsız fırınların bir gün daha üretim yapmamaları gerekmektedir. Belediyelerimizi de bu bağlamda göreve davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

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