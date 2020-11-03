Ekimde fiyatı en fazla artan ürün erkek kazağı, en çok düşen ürün limon oldu
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Ekimde fiyatı en fazla artan ürün erkek kazağı, en çok düşen ürün limon oldu

03.11.2020 10:27 | Son Güncelleme: 03.11.2020 12:11

Tüketici fiyatları bazında ekimde en yüksek fiyat artışı yüzde 38,58 ile erkek kazağında gerçekleşirken en çok ucuzlayan ürün yüzde 30,94 ile limon oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekimde fiyat artışında erkek kazağını yüzde 30,77 ile kadın için hırka, yüzde 26,34 ile kabak izledi.

Ekimde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler, yüzde 22,31 ile salatalık, yüzde 20,88 ile kadın için pardösü, yüzde 19,83 ile kadın için bot, yüzde 19,68 ile kavun, yüzde 16,74 ile yumurta, yüzde 16,24 ile kuru soğan, yüzde 16,05 ile taze fasulye ve yüzde 12,76 ile kadın için ceket oldu.

FİYATI EN FAZLA DÜŞEN ÜRÜNLER

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise limonda gerçekleşti. Bunu yüzde 24,43 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 13,18 ile patlıcan, yüzde 12,49 ile elma, yüzde 8,08 ile havuç, yüzde 3,94 ile Antep fıstığı, yüzde 3,87 ile dereotu, yüzde 2,61 ile yer fıstığı izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ekimde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ve bunların değişim oranları şöyle:

Ekimde fiyatı en fazla artan ürün erkek kazağı, en çok düşen ürün limon oldu

Ekimde fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Ekimde fiyatı en fazla artan ürün erkek kazağı, en çok düşen ürün limon oldu
Ekimde fiyatı en fazla artan ürün erkek kazağı, en çok düşen ürün limon oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

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