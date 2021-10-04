Son dakika: Ekim ayında kiralara en fazla yüzde 16,42 oranında zam yapılabilecek
Son dakika: 2018 yılından beri kira artışı 12 aylık TÜFE ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. TÜİK'in açıkladığı eylül enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 16,42 oldu. Böylece ekim ayında kiralara en fazla %16,42 oranında zam yapılabilecek. İşte kiraya göre fiyat artışları.
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylülde TÜFE aylık %1,25, yıllık %19,58 arttı. Eylül ayında 12 aylık TÜFE ise %16,42 oldu. Buna göre, ekim ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %16,42 oldu.
- Mevcut kira bedeli: 1.000 lira
- Zam oranı: %16,42
- Zam bedeli: 164 lira
- Zamlı kira bedeli: 1.164 lira
Eski kira: 1.100 lira -Yeni kira: 1.280 lira
Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.397 lira
Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.513 lira
Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.629 lira
Eski kira: 1.500 lira -Yeni kira: 1.746 lira
Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.862 lira
Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 1.979 lira
Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.095 lira
Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.211 lira
Eski kira: 2.000 lira -Yeni kira: 2.328 lira