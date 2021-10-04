Son dakika: Ekim ayında kiralara en fazla yüzde 16,42 oranında zam yapılabilecek - Haberler Ekonomi
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Son dakika: Ekim ayında kiralara en fazla yüzde 16,42 oranında zam yapılabilecek

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: 2018 yılından beri kira artışı 12 aylık TÜFE ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. TÜİK'in açıkladığı eylül enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 16,42 oldu. Böylece ekim ayında kiralara en fazla %16,42 oranında zam yapılabilecek. İşte kiraya göre fiyat artışları.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylülde TÜFE aylık %1,25, yıllık %19,58 arttı. Eylül ayında 12 aylık TÜFE ise %16,42 oldu. Buna göre, ekim ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %16,42 oldu.

  • Mevcut kira bedeli: 1.000 lira
  • Zam oranı: %16,42
  • Zam bedeli: 164 lira
  • Zamlı kira bedeli: 1.164 lira

Eski kira: 1.100 lira -Yeni kira: 1.280 lira

Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.397 lira

Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.513 lira

Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.629 lira

Eski kira: 1.500 lira -Yeni kira: 1.746 lira

Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.862 lira

Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 1.979 lira

Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.095 lira

Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.211 lira

Eski kira: 2.000 lira -Yeni kira: 2.328 lira

Son Dakika: Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 olduSon Dakika: Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu

Son dakika: Ekim ayında kiralara en fazla yüzde 16,42 oranında zam yapılabilecek
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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Haber: Son dakika: Ekim ayında kiralara en fazla yüzde 16,42 oranında zam yapılabilecek - Haberler Ekonomi
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