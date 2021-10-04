Son dakika: Ekim ayında kiralara en fazla yüzde 16,42 oranında zam yapılabilecek

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.

KİRA ARTIŞ ORANI %16,42 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylülde TÜFE aylık %1,25, yıllık %19,58 arttı. Eylül ayında 12 aylık TÜFE ise %16,42 oldu. Buna göre, ekim ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %16,42 oldu.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1.000 lira

Zam oranı: %16,42

Zam bedeli: 164 lira

Zamlı kira bedeli: 1.164 lira

KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI

Eski kira: 1.100 lira -Yeni kira: 1.280 lira

Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.397 lira

Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.513 lira

Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.629 lira

Eski kira: 1.500 lira -Yeni kira: 1.746 lira

Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.862 lira

Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 1.979 lira

Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.095 lira

Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.211 lira

Eski kira: 2.000 lira -Yeni kira: 2.328 lira

Haberler.com - Ekonomi Haberleri