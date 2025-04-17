Eintracht Frankfurt Tottenham maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Eintracht Frankfurt Tottenham golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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EİNTRACHT FRANKFURT TOTTENHAM MAÇI KAÇ KAÇ?

Eintracht Frankfurt Tottenham maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

EİNTRACHT FRANKFURT TOTTENHAM MAÇI CANLI İZLE

Eintracht Frankfurt Tottenham maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

EİNTRACHT FRANKFURT TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eintracht Frankfurt Tottenham maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.

EİNTRACHT FRANKFURT TOTTENHAM MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Eintracht Frankfurt Tottenham maçı Frankfurt'ta, Deutsche Bank Park Stadyumu'nda oynanacak.