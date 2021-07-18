Eintracht Frankfurt forması giyen Ali Akman'ın attığı çalım sonrası rakibi dondu kaldı
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Eintracht Frankfurt forması giyen Ali Akman'ın attığı çalım sonrası rakibi dondu kaldı

Haberler.com - Haberler | Spor

Eintracht Frankfurt forması giyen Ali Akman, SV Sandhausen ile oynanan özel karşılaşmada attığı çalımla sosyal medyada gündeme oturdu. Rakip takım futbolcusunu bacak arası çalımıyla geçen Akman'ın pozisyonun devamında çektiği şutu kaleci güçlükle çıkardı. O anlar sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşılırken binlerce beğeni aldı.

Bursaspor altyapısında yetişen daha sonra bedelsiz olarak Eintracht Frankfurt'a transfer olan Ali Akman izleyenleri büyülüyor. 19 yaşındaki futbolcu son olarak SV Sandhausen ile oynanan hazırlık maçında rakip takım futbolcusuna attığı çalımla sosyal medyada gündem oldu.

ÖVGÜ DOLU YORUMLAR ALDI

Ali Akman karşılaşmanın son anlarında rakip takım takım futbolcusuna bacak arası çalım attı. Rakibin adeta donup kaldığı pozisyonun devamında sert bir şut çeken Akman, kaleciyi geçemedi. O anları futbolseverler sosyal medyada paylaşırken, genç futbolcuya övgü dolu yorumlar yapıldı.

Eintracht Frankfurt forması giyen Ali Akman'ın attığı çalım sonrası rakibi dondu kaldı
Eintracht Frankfurt forması giyen Ali Akman'ın attığı çalım sonrası rakibi dondu kaldı
Eintracht Frankfurt forması giyen Ali Akman'ın attığı çalım sonrası rakibi dondu kaldı
Eintracht Frankfurt forması giyen Ali Akman'ın attığı çalım sonrası rakibi dondu kaldı
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Eintracht Frankfurt forması giyen Ali Akman'ın attığı çalım sonrası rakibi dondu kaldı - Haberler Spor
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