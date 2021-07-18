Eintracht Frankfurt forması giyen Ali Akman'ın attığı çalım sonrası rakibi dondu kaldı

Eintracht Frankfurt forması giyen Ali Akman, SV Sandhausen ile oynanan özel karşılaşmada attığı çalımla sosyal medyada gündeme oturdu. Rakip takım futbolcusunu bacak arası çalımıyla geçen Akman'ın pozisyonun devamında çektiği şutu kaleci güçlükle çıkardı. O anlar sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşılırken binlerce beğeni aldı.