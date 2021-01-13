EIA: ABD hampetrol stokları 3.2 milyon varil azaldı
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EIA: ABD hampetrol stokları 3.2 milyon varil azaldı

13.01.2021 18:54 | Son Güncelleme: 13.01.2021 18:58
EIA: ABD hampetrol stokları 3.2 milyon varil azaldı

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 8 Ocak'ta biten haftada 3.2 milyon varil düşüşle 482.2 milyon varile geriledi.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 8 Ocak'ta biten haftada 3.2 milyon varil düşüşle 482.2 milyon varile geriledi.

ABD'nin hampetrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 900,000 varil artarak, günde 6.2 milyon varil düzeyine yükseldi. Aynı haftada benzin üretimi ise günde ortalama 7.5 milyon varil düzeyine, rafine edilmiş akaryakıt miktarı da günde ortalama 4.7 milyon varil düzeyine geriledi.

Rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da aynı haftada günde ortalama 274,000 varil artarak günde ortalama 14.7 milyon varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı da yüzde 82.0 olarak belirlendi. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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