EGM polis maaş promosyonu belli oldu mu?

Uzun süredir gündemde olan EGM maaş promosyonu ihalesinde, bugün bankalardan teklifler alındı. Polislerin yaklaşık 300 bin TL civarında bir promosyon beklentisi bulunuyordu. Ancak ihale başlangıcında gelen en yüksek teklif 75 bin TL'de kaldı. Açık artırma sürecinin sonunda ise en yüksek teklif Vakıfbank'tan geldi. İşte polislerin heyecanla beklediği promosyon ihalesine dair tüm ayrıntılar…

BANKALARDAN SINIRLI KATILIM

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün maaş promosyon ihalesine toplam 24 banka davet edildi ancak sadece 5'i teklif sundu. İhalenin açılışında en yüksek teklif, 3 yıl için 70 bin TL ile Vakıfbank'tan geldi. Açık artırmanın ilerleyen turlarında Yapı Kredi Bankası üçüncü turda ihaleden çekildi.

BANKALARIN TEKLİFLERİ

İhaleye katılan bankalar ve sundukları promosyon teklifleri şu şekilde sıralandı:

• İş Bankası: 36 ay için 30.000 TL

• Ziraat Bankası: 3 yıl için 50.000 TL

• Yapı Kredi: 3 yıl için 54.000 TL

• Halkbank: 36 ay için 75.000 TL

• Vakıfbank: 3 yıl için 75.000 TL

AÇIK ARTIRMA SONUCU

Açık artırmanın sonunda en yüksek teklifi yine Vakıfbank verdi. Banka, 3 yıllık dönem için teklifini 90 bin TL'ye yükseltti. İhale komisyonu, teklifleri detaylı şekilde değerlendireceğini ve nihai kararın daha sonra açıklanacağını bildirdi.

POLİSLERİN BEKLENTİSİ KARŞILANMADI

Emniyet personelinin promosyon beklentisi oldukça yüksekti. Polis memurları, 300 bin TL civarında bir promosyon tutarı bekliyordu. Emniyet Teşkilatı Sendikası da 2025 yılı için maaş promosyon miktarını 270 bin TL olarak önermişti. Bu tutarın tek seferde ve peşin olarak ödenmesi, ayrıca yıllık enflasyon farkı oranında ek ödeme yapılması talep edilmişti.

ÖNCEKİ ANLAŞMA

2022 yılında imzalanan bir önceki protokolde, Vakıfbank ile yapılan 3 yıllık anlaşma kapsamında polis memurlarına 27 bin TL promosyon ödenmişti. Yeni ihale sonucu ile önceki dönem arasında ciddi bir fark bulunmasına rağmen, bu yılki tekliflerin beklentilerin oldukça altında kalması dikkat çekti.