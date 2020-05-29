Eğlenmek için trash-talk yapacağız ve bu harika olacak Diğer bütün spor organizasyonları gibi golf takvimi de tamamen askıya alınmış durumda.

Diğer bütün spor organizasyonları gibi golf takvimi de tamamen askıya alınmış durumda. Bu boşluğu Tom Brady, Peyton Manning ve Phil Mickelson ile birlikte bir turnuva yaparak değerlendirecek olan Tiger Woods, gelirin tamamını bir hayır kurumuna bağışlayacaklarını açıkladı.

“Ben ve Peyton, NFL’in iki dev ismine karşı maça çıkacağız. Buradaki bütün maddi gelir koronavirüsten ekonomik olarak olumsuz etkilenen ailelere verilecek. İnsanları düşünüyoruz ve bunun için somut bir şeyler yapmalıyız. Yalnızca kurumun adını belirlemedik.” dedi.

Los Angeles’ın beyzbol takımı Dodgers, basketbol takımı Lakers ve Amerikan futbolu takımı Raiders’la dalga geçmeyi planladığını belirten Woods, “Burada eğlenmek için trash-talk yapacağız ve bu harika olacak. Kimseye saygısızlık etmeden eğlenmemize ve oyunumuza bakacağız.” ifadelerini kullandı.