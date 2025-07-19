YKS 2025'te Türkiye Birincisi Bursa'dan Çıktı

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YKS-2025 AYT'de eşit ağırlık ve sözel birincisi Muhammed İsmail Kuşat, "Sınavdan çıktıktan sonra iyi bir üniversite kazanacağımı anlamıştım. Ama tabi ki bu kadar büyük bir derece de insanı şaşırtıyor normal olarak. Birinci olduğumu duyarak uyandığım için biraz rüya gibi geldik" dedi.

Üniversite hayali kuran milyonlarca gencin merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un duyurduğu sonuçlara göre, 2025 YKS'de Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) sözel ve eşit ağılık alanında Türkiye 1'incisi Bursa'dan çıktı.

Nilüfer ilçesinde özel bir okuldan mezun olan Muhammed İsmail Kuşat, girdiği 2025 YKS'nin ikinci etabı olan AYT'de sözel ve eşit ağırlık alanında Türkiye birincisi oldu. Okula gelerek öğretmenlerine teşekkür eden Muhammed İsmail Kuşat, yaşadığı mutluluğu dile getirdi. İyi bir sonuç beklediğini belirten Kuşat, "Sınavdan çıktıktan sonra iyi bir üniversite kazanacağımı anlamıştım. Ama tabi ki bu kadar büyük bir derece de insanı şaşırtıyor normal olarak. Sonuçta ne kadar iyi yapsak da her zaman bizden daha iyi yapacak insanlar olabilir. O yüzden şaşırdım doğal olarak. Birinci olduğumu duyarak uyandığım için biraz rüya gibi geldi. İlk başta inanamadım. 'Ne oluyor?' dedim. Beklemediğim bir şey değildi, ama uyandığımda bir anda duyunca rüya gibi geldi" dedi.

'EKSİK KONULARA ODAKLANIYORDUM'

Sınava 11'inci sınıfta hazırlanmaya başladığını söyleyen Muhammed İsmail Kuşat, "11 ve 12'nci sınıfta konu bazlı çalışmaya başladım. Eksiğim olduğu konuları belirleyip onlara odaklanıyordum. Bildiğim konulara pek bakmıyordum. Bu şekilde zamanı verimli kullanabildim ve o kadar yorulmama da gerek kalmadı. Okul harici günde 1-2 saat çalışıyordum. Ama her şeyi okulda yaptığım için bu kadar yetiyordu bana. Hedefim hukuk fakültesi kazanmak. Kafamda bir üniversite var ama şu an belirtmek istemiyorum" diye konuştu.

'SONUCU BEKLEMİYORDUK'

Oğluyla gurur duyduğunu ifade eden Zeynep Kuşat, "İsmail benim 3'üncü çocuğum. Ben öncelikle oğlumu tebrik ediyorum. Hakikaten bu gururu ve mutluluğu bize yaşattığı için teşekkür ediyorum. Okulumuza ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Benim 2 çocuğum tıp fakültesinde, 3'üncüsü de kendisi istemedi artık hukuk istedi. Çok mutluyum. Ne diyeceğimi de bilmiyorum. İsmail çok aşırı çalışan bir çocuk değil. Okulda zaten işini hallediyordu. Öğretmenleri sağ olsun yönlendiriyordu. Kendisi zaten kendini biliyor. Öğretmenleri eksik olduğu alanları belirliyordu. O da ona göre çalışmalarını düzenliyordu. Evde çok aşırı çalışan bir çocuk değildi. Hatta biz sonucu öğrendiğimizde bu kadarını beklemiyorduk. Çünkü çok çalışmasını görmedik. Ama biz görmüyormuşuz" ifadelerini kullandı.

'HİÇBİR BAŞARI TESADÜF DEĞİL'

Haberi alınca hem sevindiğini hem de şaşırdığını söyleyen Muhammed İsmail'in babası Nejdet Kuşat da "Duyunca hakikaten hem sevindim hem şaşırdım. İyi bir derece bekliyorduk. Fakat hem sözelde hem eşit ağırlıkta Türkiye 1'incisi olması bizim için gerçekten büyük bir mutluluk oldu. Yani şu anda o duygularımı anlatamıyorum da. Ama çok mutluyuz. Hiçbir başarı tesadüf değil. Benim çocuklara genel olarak tavsiye edebileceğim; hedeflerini belirlesinler, o hedeflerde taviz vermeden yürüsünler. Gerçekten büyük bir mutluluk. Allah herkese daha iyisini daha güzelini nasip etsin inşallah. Ben o şekilde dua ediyorum. Çünkü Allah'ın hazinesi sonsuz. Allah herkese daha iyisini daha güzelini nasip etsin" diye konuştu.

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,