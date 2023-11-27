Yılın En Büyük Öğrenci Etkinliklerinden 16. Bilişim Teknolojileri Zirvesi'ne Geri Sayım Başladı!

2 gün boyunca hem İTÜ Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Amfisi hem de etkinliğin web sitesi üzerinden katılımcılarını ağırlayacak olan kongre; Oturumlar, BT Alanı, İnteraktif Bölüm, Dijifikir ve Sosyal Medya Ödülleri olmak üzere 5 ana bölümden oluşuyor. Dijifikir'de çeşitli e-iş fikirlerinin yarıştığı ve kazananların belirlendiği final gecesi gerçekleşirken 13. Sosyal Medya Ödülleri'nde İTÜ'lü öğrencilerin oylarıyla belirlenen sosyal medyayı en iyi kullanan ünlülere ödülleri takdim ediliyor. Bilişim teknolojileri alanında önde gelen şirket ve yöneticilerinin, farklı sektörlerden yetkin isimlerle ve Türkiye'de önde gelen akademisyenlerin güncel teknolojileri ve dijitalleşmeyi konu alacağı bu etkinlikte katılımcıların BT alanındaki tüm yenilik ve düşüncelere hakim olması için bir adım atması hedefleniyor.

Nvidia Türkiye Ülke Müdürü Duygu Balıkçıoğlu, AcunMedya Başkan Yardımcısı Melikşah İşçan, Türkiye'yi AR ile tanıştıran ve Teknolojide Kadın Derneği Kurucusu olan Zehra Öney gibi isimlerin yer alacağı etkinlikte yetkin konuşmacılar sizleri bekliyor olacak. Ayrıca şirket yetkilileriyle birebir görüşme imkanları, sürpriz çekilişler ve çok daha fazlasını kaçırmayın!

Kayıt olmak ve konuşmacılar hakkında detaylı bilgi almak için https://btz.org.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.