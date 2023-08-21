Yalova'da bir okulda bilgisayar yangını

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki özel bir okulda bilgisayarın güç kaynağından çıkan ufak çaplı yangın sonrası yoğun duman oluştu. İtfaiye ekipleri olaya müdahale ederek, okulda duman tahliyesi gerçekleştirdi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki özel bir okulda bilgisayarın güç kaynağından çıkan ufak çaplı yangın sonrası yoğun duman oluştu. İtfaiye ekipleri olaya müdahale ederek, okulda duman tahliyesi gerçekleştirdi.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde bulunan bir özel okulda bilgisayar güç kaynağından yangın çıktı. Güç kaynağının yanması nedeniyle okulu yoğun bir duman tabakası kapladı. İhbar üzerine okula sevk edilen Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla binadaki duman tahliye edildi. - YALOVA