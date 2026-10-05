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Türkeli’den Çanakkale’ye 38 kişilik tarih yolculuğu

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Türkeli’den Çanakkale’ye 38 kişilik tarih yolculuğu
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Türkeli ilçesinde 38 genç, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Bir Destandır Çanakkale" programı kapsamında Çanakkale’ye uğurlandı.

Türkeli ilçesinde 38 genç, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Bir Destandır Çanakkale" programı kapsamında Çanakkale'ye uğurlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Bir Destandır Çanakkale" programı kapsamında Türkeli'den 38 genç, Çanakkale'nin tarihi atmosferini yerinde görmek ve şehitlerin izinde anlamlı bir yolculuğa çıkmak üzere ilçeden uğurlandı.

Çanakkale'ye hareket eden gençlerin, program kapsamında Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı tarihi alanları ve şehitlikleri ziyaret etmeleri planlanıyor.

Gençlerin, tarihi mekanları yerinde görerek Çanakkale ruhunu daha yakından tanımaları, milli tarih ve şehitlik bilincini güçlendirmeleri amaçlanıyor.

Türkeli'den yola çıkan 38 genç, Çanakkale'de gerçekleştirecekleri ziyaretlerle Türk tarihinin en önemli mücadelelerinden birinin yaşandığı toprakları yakından tanıma fırsatı bulacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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