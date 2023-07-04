Söke Belediyesi Yaz Okulu Eğitime Başladı

Söke Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan Yaz Okulu'nda bin 350 öğrenci eğitim görüyor. Spor, sanat, el becerileri, dil gelişimi, müzik ve dans dallarında açılan kurslar çocukların gelişimine katkı sağlıyor.

Söke Belediyesi'nin Yaz Okulu eğitime başladı. Söke Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle 7-14 yaş aralığındaki çocuklar için açılan Yaz Okulu'nda, bin 350 öğrenci eğitim görüyor.

Ücretsiz olarak yaşama geçirilen Söke Belediyesi Yaz Okulu kurslarında toplam 19 ayrı branş ve 44 sınıfta kurslar başlarken; kursa katılan çocuklar eğitmenleri eşliğinde hem eğleniyor hem de öğreniyor. Spor, sanat, el becerileri, dil gelişimi, müzik ve dans dallarının çeşitli kollarında açılan kurslar; çocukların fiziksel ve zihinsel yönden gelişiminde etkili oluyor, pratik ve sanatsal düşünme becerilerini geliştiriyor.

Söke Belediyesi Yaz Okulu, eğitime ağustos ayı sonuna kadar devam edecek.