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Simav'daki seracılara domates hastalıkları ve zararlıları eğitimi

Simav'daki seracılara domates hastalıkları ve zararlıları eğitimi
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Kütahya'nın Simav ilçesinde sera üreticilerine domates hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele konusunda eğitim toplantısı düzenlendi. Bornova Zirai Mücadele Enstitüsü araştırmacıları, entegre mücadele yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde faaliyet gösteren sera üreticilerine yönelik domates hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele konusunda eğitim toplantısı düzenlendi.

Bornova Zirai Mücadele Enstitüsü Müdürlüğü araştırmacıları tarafından Entegre Mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen eğitimde, domates üretiminde karşılaşılan hastalık ve zararlılarla etkin mücadele yöntemleri ele alındı.

Toplantıda üreticilere sürdürülebilir ve bilinçli bitki koruma uygulamaları hakkında bilgi verilirken, hastalık ve zararlıların erken teşhisi, doğru mücadele yöntemleri ve çevre dostu uygulamalar konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Eğitim sonunda üreticilerin soruları uzmanlar tarafından yanıtlandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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