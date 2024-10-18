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ÖZYES Öğrencileri İçin Yurt ve Burs Başvuruları Başladı

ÖZYES Öğrencileri İçin Yurt ve Burs Başvuruları Başladı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Özel Yetenek Sınavı ile yüksekokullara yerleşen öğrencilerin yurt barınma ve burs/öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular, e-Devlet üzerinden 22 Ekim tarihine kadar yapılabilecek.

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ile yüksekokullara yerleşen öğrenciler için yurt ve burs/öğrenim kredisi başvurularının başladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı) tarafından, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi yerleştirme sonuçları 11 Ekim'de açıklanan ve 21 Ekim'e kadar kayıt işlemlerini tamamlayacak olan ÖZYES öğrencileri için yurt barınma ve burs/kredi başvuruları başladı. ÖZYES öğrencileri başvurularını e-Devlet üzerinden 22 Ekim Salı günü saat 23.59'a kadar yapabilecek" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim

Gençlik Ve Spor Bakanlığı E-Devlet Gençlik Eğitim Spor Burs

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