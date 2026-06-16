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DPÜ ile OSTİM Teknik Üniversitesi arasısında iş birliği protokolü

DPÜ ile OSTİM Teknik Üniversitesi arasısında iş birliği protokolü
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OSTİM Teknik Üniversitesi heyeti, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ni ziyaret ederek eğitim, araştırma ve sanayi odaklı iş birliklerini güçlendiren kapsamlı bir protokole imza attı.

Ostim Teknik Üniversitesi heyeti, Kütahya Dumlupınar Üniversitesini (DPÜ) ziyaret ederek iki yükseköğretim kurumu arasında eğitim, araştırma ve sanayi odaklı iş birliklerini güçlendirmeyi amaçlayan kapsamlı bir protokole imza attı.

DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesi'nde gerçekleşen ziyarette, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hasan Erbay, Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Gökhan Topal ve Genel Sekreter Yardımcısı Esra Demirci yer aldı. Heyet, DPÜ Rektör Yardımcıları İsmail Yalçın ve Ayhan Kahraman, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Eray Acar ile akademisyenler tarafından karşılandı.

Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen toplantılarda, üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi, yerli üretimin desteklenmesi, ortak AR-GE projelerinin hayata geçirilmesi, öğrencilere yönelik staj ve istihdam fırsatlarının artırılması ile sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi konuları ele alındı.

Taraflar arasında yapılan değerlendirmelerde, akademik bilgi birikiminin sanayi tecrübesiyle buluşturulmasının hem öğrencilerin kariyer gelişimine hem de ülkenin teknoloji üretim kapasitesine önemli katkılar sağlayacağı vurgulandı.

Görüşmelerin ardından iki üniversite arasında geleceğe yönelik ortak çalışmaların önünü açacak iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında eğitim, araştırma, teknoloji geliştirme, proje üretimi ve sektörle entegre uygulamalara yönelik ortak faaliyetlerin yürütülmesi hedefleniyor.

Programın devamında OSTİM Teknik Üniversitesi heyeti, DPÜ bünyesinde faaliyet gösteren Milli Teknoloji Atölyeleri ile Mühendislik Fakültesi atölyelerini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Heyet daha sonra Kütahya Tasarım Teknokent'te incelemelerde bulunarak teknoloji geliştirme ve girişimcilik faaliyetlerini yerinde değerlendirdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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