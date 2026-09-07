Ordu'da Kırtasiye Denetimleri: 115 Firmada 252 Aykırılık Tespit Edildi

Ordu'da 2026-2027 eğitim ve öğretim dönemi öncesinde kırtasiyelerde denetim gerçekleştirildi. Ekipler, ürünlerin fiyat etiketleri ile kasa fiyatlarını karşılaştırırken, haksız fiyat artışına yönelik de inceleme yaptı.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında Ordu'da da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kırtasiyelerde denetim yapıldı. Altınordu ilçesindeki kırtasiyelerde basın mensuplarına açık gerçekleştirilen denetimlerde, ürünlerin fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığı ve etiketlerdeki fiyatlarla kasa fiyatlarının uyumlu olup olmadığı kontrol edildi. Denetimlerde ayrıca fiyat listeleri ile haksız fiyat artışı kapsamında da incelemelerde bulunuldu.

"Denetimleri sıkılaştırarak sürdürüyoruz"

Ordu İl Ticaret Müdürü Şenel Çakır, Ticaret Bakanlığı'nın talimatları ve Ordu Valiliği koordinesinde, okulların açılmasına kısa bir süre kala kırtasiyeler ile kırtasiye ürünleri satan işletmelerde denetimlerin sürdürüldüğünü söyledi. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Fiyat Etiketi Yönetmeliği ve Haksız Fiyat Yönetmeliği kapsamında denetimlerin gerçekleştirildiğini belirten Çakır, "Kırtasiye ürünü satışı yapan iş yerlerinde fiyat etiketi, fiyat listeleri, kasa ve raf fiyat uyumu ile haksız fiyat artışına yönelik yapılan denetimler sıkılaştırılarak hassasiyetle devam etmekte olup geçen hafta ve bugün ülkemizde eş zamanlı olarak bu denetimleri gerçekleştiriyoruz" dedi.

"2026 yılında 91 bin 771 ürün denetlendi"

2026 yılı içerisinde Ordu genelinde gerçekleştirilen denetimlere ilişkin bilgi veren Çakır, "Müdürlüğümüzce 2026 yılı içerisinde il genelinde yapılan denetimler neticesinde Etiket ve Fiyat Listesi Yönetmeliği, sözleşme sonrası satışlar ve taksitli satış sözleşmelerine aykırı uygulamalar kapsamında ilimizde bu sene 1.080 firmada denetimler gerçekleştirilmiş, 91 bin 771 ürün denetlenmiş, 115 firmada 252 aykırılık tespit edilmiştir. Aykırılık tespit edilen ürünler için 1 milyon 1 bin 196 lira idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı