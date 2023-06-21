Odunpazarı Belediyesi Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi açılıyor

Özel gereksinimli çocukların eğitim göreceği Odunpazarı Belediyesi Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi, 23 Haziran Cuma günü saat 15.00'te açılıyor. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un vizyon projeleri arasında yer alan her mahalleye kreş sözünü yerine getirmeye devam ettiği belirtildi.

Özel gereksinimli çocukların eğitim göreceği Odunpazarı Belediyesi Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi, 23 Haziran Cuma günü saat 15.00'te açılıyor.

Laik, bilimsel, eşit, kaliteli ve ulaşılabilir okul öncesi eğitimin her çocuğun hakkı olduğunu savunan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, vizyon projeleri arasında yer alan her mahalleye kreş sözünü yerine getirmeye devam ediyor. Eskişehirli iş insanı Halil İbrahim Ara'nın bağışçısı olduğu ve 20 Mayıs 2022 tarihinde temelini atılan Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi, 23 Haziran Cuma günü hizmete açılıyor.

Vadişehir Mahallesi Tekin Alp Caddesi 73/1 adresinde bulunan Ahmet Ara Engelsiz Gündüz Bakımevi ve Kreşi, Odunpazarı Belediyesi'nin 14'üncü kreşi oldu.