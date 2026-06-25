Haberler

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, THE etki sıralamasında yükselişte

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, THE etki sıralamasında yükselişte
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Times Higher Education 2026 etki sıralamasında geçen yıla göre yükselerek 116 ülkeden bin 646 üniversite arasında yer aldı. Özellikle 'Sudaki Yaşam' hedefinde dünya 301-400 bandına giren üniversite, sürdürülebilirlik ve toplumsal katkı alanında dikkat çekti.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ), dünya üniversitelerini sürdürülebilirlik, toplumsal katkı ve sosyal etki bakımından değerlendiren derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan 2026 etki sıralamalarında önemli bir başarı elde etti. Üniversite, geçen yıl bin 500 bandında yer aldığı genel sıralamada bu yıl bin ile bin 500 bandına yükselerek önemli bir gelişim gösterdi ve uluslararası görünürlüğünü güçlendirdi.

THE tarafından açıklanan 2026 sonuçlarında 116 ülke ve bölgeden bin 646 üniversitenin verilerinin değerlendirildiği listede Türkiye'den 74 Üniversite yer alma başarısı gösterdi. Malatya Turgut Özal Üniversitesi, 2026 sonuçlarında özellikle sürdürülebilir kalkınmanın sosyal, çevresel ve ekonomik boyutlarında dikkat çekici dereceler elde etti.

Üniversite, "Life Below Water" (Sudaki Yaşam) hedefinde dünya genelinde 301-400 bandında yer alarak en yüksek performansını gösterdi. MTÜ, "No Poverty" (Yoksulluğa Son), "Zero Hunger" (Açlığa Son), "Clean Water and Sanitation" (Temiz Su ve Sanitasyon), "Affordable and Clean Energy" (Erişilebilir ve Temiz Enerji), "Reduced Inequalities" (Eşitsizliklerin Azaltılması), "Responsible Consumption and Production" (Sorumlu Üretim ve Tüketim) ve "Life on Land" (Karasal Yaşam) hedeflerinde dünya genelinde 401-600 bandında yer alma başarısı gösterdi.

Ayrıca Üniversite, "Industry, Innovation and Infrastructure" (Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı), "Sustainable Cities and Communities" (Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar), "Climate Action" (İklim Eylemi) ve "Peace, Justice and Strong Institutions" (Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar) hedeflerinde 601-800 bandında, "Quality Education" (Nitelikli Eğitim), "Gender Equality" (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği) ve "Decent Work and Economic Growth" (İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme) hedeflerinde ise 801 ile bin bandında listelendi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Malatya'da korkutan deprem

Malatya'da korkutan deprem
Rozetlerini Erdoğan taktı: 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı

Erdoğan, 3 belediye başkanına daha AK Parti rozeti taktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı

Bu sözler sana Bünyamin başkan: Tasvip etmem mümkün değil

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO zirvesi nedeniyle Ankara'da kapatılacak yolların listesi belli oldu

Valilik listeyi yayınladı! Hepsi kapatılacak
Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı

Olayların ilçesindeki infaz kamerada! Defalarca kafasına sıktı
Almanya'da termometreler 44 dereceyi gösterecek: Evden çıkmayın

Termometreler çıldıracak: Evden çıkmayın
Altındaki düşüş sürecek mi? Uzman isimden dikkat çeken sözler

Altındaki düşüş sürecek mi? Uzman isimden dikkat çeken sözler
Emniyet teşkilatına yönelik kullandığı ifadeler başına dert açtı! Hemen evinden alındı

Polislerle ilgili ileri geri konuştu, hemen evinden alındı
Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir

Ülkede facianın boyutu büyüyor! Ölü sayısı 10 binleri bulabilir

20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada

20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada