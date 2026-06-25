Malatya Turgut Özal Üniversitesi, THE etki sıralamasında yükselişte

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ), dünya üniversitelerini sürdürülebilirlik, toplumsal katkı ve sosyal etki bakımından değerlendiren derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan 2026 etki sıralamalarında önemli bir başarı elde etti. Üniversite, geçen yıl bin 500 bandında yer aldığı genel sıralamada bu yıl bin ile bin 500 bandına yükselerek önemli bir gelişim gösterdi ve uluslararası görünürlüğünü güçlendirdi.

THE tarafından açıklanan 2026 sonuçlarında 116 ülke ve bölgeden bin 646 üniversitenin verilerinin değerlendirildiği listede Türkiye'den 74 Üniversite yer alma başarısı gösterdi. Malatya Turgut Özal Üniversitesi, 2026 sonuçlarında özellikle sürdürülebilir kalkınmanın sosyal, çevresel ve ekonomik boyutlarında dikkat çekici dereceler elde etti.

Üniversite, "Life Below Water" (Sudaki Yaşam) hedefinde dünya genelinde 301-400 bandında yer alarak en yüksek performansını gösterdi. MTÜ, "No Poverty" (Yoksulluğa Son), "Zero Hunger" (Açlığa Son), "Clean Water and Sanitation" (Temiz Su ve Sanitasyon), "Affordable and Clean Energy" (Erişilebilir ve Temiz Enerji), "Reduced Inequalities" (Eşitsizliklerin Azaltılması), "Responsible Consumption and Production" (Sorumlu Üretim ve Tüketim) ve "Life on Land" (Karasal Yaşam) hedeflerinde dünya genelinde 401-600 bandında yer alma başarısı gösterdi.

Ayrıca Üniversite, "Industry, Innovation and Infrastructure" (Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı), "Sustainable Cities and Communities" (Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar), "Climate Action" (İklim Eylemi) ve "Peace, Justice and Strong Institutions" (Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar) hedeflerinde 601-800 bandında, "Quality Education" (Nitelikli Eğitim), "Gender Equality" (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği) ve "Decent Work and Economic Growth" (İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme) hedeflerinde ise 801 ile bin bandında listelendi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı