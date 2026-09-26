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Minik öğrencilerin yeni eğitim yılı sevincine ortak oldular

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Minik öğrencilerin yeni eğitim yılı sevincine ortak oldular
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Manisa’nın Demirci ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtta kalan öğrenciler ile gençlik merkezi gönüllüleri, İlköğretim Haftası kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle bir araya gelerek çeşitli etkinlikler düzenledi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtta kalan öğrenciler ile gençlik merkezi gönüllüleri, İlköğretim Haftası kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle bir araya gelerek çeşitli etkinlikler düzenledi. Gönüllü gençler, minik öğrencilere kırtasiye malzemeleri de hediye etti.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Demirci Kız Öğrenci Yurdu ile Demirci Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, Demirci Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde Mahmutlar Şehit İhsan Tüfenkçi İlkokulu ve Mahmutlar Ortaokulunu ziyaret etti.

İlköğretim Haftası kapsamında gerçekleştirilen ziyarette gönüllü gençler, öğrencilerle yakından ilgilenerek çeşitli oyun ve etkinliklere katıldı. Minik öğrencilere kırtasiye malzemelerinin de hediye edildiği programda, çocukların yeni eğitim yılı heyecanına ortak olundu.

Gönüllü gençlerle birlikte oyunlar oynayan ve etkinliklere katılan öğrenciler, keyifli vakit geçirdi. Ziyaretin, öğrenciler arasında paylaşma ve dayanışma duygusunun güçlenmesine katkı sağladığı belirtildi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, gençlerin sosyal sorumluluk bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti. Öztürk, farklı yaş gruplarını bir araya getiren bu tür etkinliklerle dayanışma ve paylaşma kültürünün güçlendirildiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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